مدافع روما يتعرض للسرقة بالإكراه من 3 مسلحين

الإنجليزي كريس سمولينج مدافع روما. (أرشيفية : إنترنت)

تعرض الإنجليزي كريس سمولينج، مدافع روما، لحادث سرقة بالإكراه، أمس الخميس، عقب تأهل فريقه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ولم يكن سمولينج متاحًا في قائمة روما أمام أياكس، بسبب الإصابة.

وقالت جريدة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، وفقًا لـ«كورة» إن ثلاثة مسلحين ملثمين اقتحموا منزل سمولينج أثناء نوم اللاعب وعائلته.

وأشارت إلى أن اللصوص أجبروا سمولينج على فتح الخزينة، ومنحهم ساعات فاخرة ومجوهرات وأشياء ثمينة أخرى.

وذكرت أنه وجد في المنزل خلال هذا الوقت كل من سمولينج وزوجته وابنهما سام البالغ من العمر عامين.

واتصلت زوجة سمولينج بالشرطة في الساعة الخامسة صباحًا، وتحقق سلطات العاصمة الإيطالية في واقعة السرقة.