ميسي يهدي شركة اللقاحات الصينية «سينوفاك» ثلاثة قمصان لـ«برشلونة»

ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

أهدى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ثلاثة قمصان موقعة من «برشلونة» تحمل اسمه ورقمه لشركة الأدوية الصينية «سينوفاك»، وذلك بسبب إرسالها 50 ألف جرعة من لقاحها المضاد لفيروس «كورونا» إلى اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية «كونميبول» لاستخدامها في تحصين الفرق المشاركة في مسابقاتها بما في ذلك بطولة كوبا أميركا المرتقبة هذا الصيف.

وجاء إعلان اللفتة المقدمة من جانب لاعب «برشلونة» بواسطة نائب الأمين العام لكرة القدم ومدير تطوير الكونميبول غونزالو بيوسو، بحسب ما كشفه موقع «ذا صن البريطاني».

وكتب بيلوسو على تويتر: «أعرب مديرو سينوفاك عن إعجابهم بليونيل ميسي، الذي أرسل إليهم بكل ود ثلاثة قمصان».

وكان رئيس الكونميبول، أليخاندرو دومينغيز، قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وصول هذه اللقاحات: «هو أفضل خبر يمكن أن تتلقاه عائلة كرة القدم في أميركا الجنوبية».

وأضاف: «إنها خطوة كبيرة للأمام في هزيمة جائحة كوفيد-19، لكن هذا لا يعني بأي حال أننا نتخلى عن حذرنا».

وعلى أساس هذه اللقاحات، سيتم ضمان أمان أكبر للاعبين للمشاركة في كوبا أميركا بين 11 يونيو و10 يوليو المقبلين على ملاعب في الأرجنتين وكولومبيا، بعد أن تم تعليق المنافسة العام الماضي بسبب «كورونا».