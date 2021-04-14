تأهل سهل لديوكوفيتش ونادال في دورة مونتي كارلو للتنس

الصربي نوفاك ديوكوفيتش (فرانس برس)

تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في عالم التنس عقبة الإيطالي الصاعد يانيك سينر بسهولة في مستهل سعيه للقب ثالث في دورة مونتي كارلو، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، بالفوز عليه 6-4 و6-2 الأربعاء في الدور الثاني، وذلك في أول مباراة له منذ تتويجه بطلًا لأستراليا المفتوحة في فبراير.

كما بلغ الإسباني رافايل نادال، الثالث، الدور ثمن النهائي بفوزه السهل على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 6-1 و6-2، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

في المباراة الأولى، لم يجد الصربي المتوج في بداية الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لمرة ثالثة تواليًا وتاسعة في مسيرته، صعوبة تذكر في اقصاء الإيطالي، ابن الـ19 ربيعًا الذي وصل الأسبوع الماضي إلى نهائي دورة ميامي للماسترز قبل أن يخسر أمام البولندي هوبرت هوركاش.

وهو الفوز العاشر تواليًا للصربي منذ مستهل الموسم الحالي، بعدما فاز بمباراتيه في كأس رابطة المحترفين للمنتخبات ثم بمبارياته السبع في بطولة أستراليا.

وعلق ديوكوفيتش الذي أُعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، على العودة بعد الفوز بلقائه مع سينر في ساعة و34 دقيقة وكسره إرسال الإيطالي الشاب خمس مرات خلال اللقاء، قائلًا: «من الرائع أن يعود، وأن ألعب هنا في موناكو حيث أقيم».

وكشف: «استخدمت هذا النادي، حيث تقام الدورة كمركز تمارين لقرابة 15 عامًا، بالتالي أشعر وكأني ألعب في منزلي، كانت مواجهة جيدة ضد سينر، أعتقد أنها كانت مباراة أولى رائعة وشكلت تحديًا كبيرًا بالنسبة لي».