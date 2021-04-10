خلافات في بايرن ميونيخ بين فليك وحميديتش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 04:44 مساء

أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثار ماتيوس عن اعتقاده بأن الخلاف في الرأي بين المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، هانزي فليك، والمدير الرياضي للنادي البافاري حسن صالح حميديتش لن ينتهي.

وأشار ماتيوس (60 عاماً) في تصريحات لجريدة «بيلد» الألمانية، أن كلاً من فليك وحميديتش لديه آراء مختلفة عن الآخر، وقال ماتيوس: «على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بتخطيط الفريق، أعتقد أنهما لا يتفقان تماماً، وأن كلاً منهما يختلف عن الآخر بشكل كبير».

وأشار: «من المنطقي أن يدور بينهما حوار قبل نهاية الموسم، إذا ترك فليك تدريب الفريق، سيكون بايرن بحاجة إلى من يخلفه في قيادة الفريق»، في إشارة إلى أن فليك هو المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الألماني «مانشافت» خلفاً لمواطنه يواكيم لوف، الذي سيترك تدريب الفريق عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 2020».

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