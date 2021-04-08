بييلسا يستعد لـ«مفاجآت» غوارديولا في الدوري الإنجليزي

يخشى بييلسا المفاجآت المرتقبة عندما يلاقي مانشستر سيتي. (فرانس برس)

توقع مدرّب ليدز يونايتد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، معركة قاسية، السبت، على أرض متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مانشستر سيتي، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين، واصفًا تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بـ"المليئة بالمفاجآت".

وحصد ليدز يونايتد إشادات كبيرة مع مدربه بييلسا بعد عودته إلى البريميرليغ، نظرًا لأسلوب لعبه المتسق، ويحتل راهنًا المركز الحادي عشر.

لكن مواجهة سيتي تشكل تحديًّا كبيرًا لليدز الذي حصد نقطة التعادل على أرضه ذهابا (1-1) في أكتوبر الماضي، خصوصًا أنه حقق انتصارًا وحيدًا على أحد الأندية الستة الأوائل، بفوزه على ليستر سيتي في يناير الماضي.

وجاء التعادل الأخير بين الطرفين، قبل انطلاق سلسلة رهيبة لسيتي؛ حيث بات قوة ضاربة ويحلق في الترتيب بفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه، جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل.

واللافت أن غوارديولا يُعدّ من المعجبين بأسلوب بييلسا، وقد عبّر علنًا عن تقديره للأرجنتيني، البالغ 65 عامًا، لكن الأخير ردّ له الإشادة هذه المرة.

وقال في مؤتمر صحفي الخميس: "المباريات أمام أندية تملك قدرة تقديم الإجابات أو القيام بأمور غير متوقعة تجعلها مليئة بالمفاجآت".

تابع: "عندما أصنّف فريق غوارديولا بالسحري، لا أعتبر أن غوارديولا ساحر. ما كنت أحاول قوله، إنه خلال هذا النهج، يصنع فريقه الكثير من الهجمات المفاجئة".

وشرح بييلسا أن غوارديولا قادر على القيام بهذا الأمر؛ لأن فريقه يعجّ بالمواهب القادرة على تحقيق المفاجآت، من النجم البلجيكي كيفن دي بروين وصولًا إلى المهاجم الدولي رحيم ستيرلينغ.

تابع مدرب منتخبي الأرجنتين وتشيلي السابق: "بالطبع، هذه (الهجمات المفاجئة) مدعومة بنوعية اللاعبين. هناك أسلوب يحفّز ما يفعلونه. يصعب توقع هذا الأمر".

متعة المشاهدين

أردف المدرب المخضرم: "من الخارج، يبدو الأمر ان المدرب قام بعمل سحري.. هناك أسلوب يوحّد الموهبة الفردية مع ما يقترحه. هذا ما يصنع كرة قدم مليئة بالمفاجآت". وتابع: "لا شيء أكثر متعة بالنسبة للمشاهدين سوى متابعة شيء لا يتوقعونه".

ولسوء حظ بييلسا، يغيب أحد أبرز اللاعبين الممتعين في صفوفه، لعدم أهلية الجناح جاك هاريسون المعار للموسم الثالث من مانشستر سيتي. قال بييلسا: "كنا نودّ الاعتماد عليه. خصوصًا أن مستوياته الأخيرة كانت جيدة، لكننا نعرف القانون الذي يمنعه من اللعب".

وأمل بييلسا أن يكون فريقه قادرًا على الفوز ضد أحد الستة الأوائل قبل نهاية الموسم في 22 مايو المقبل "هذه حقيقة، هذا هدفنا".

في المقابل، يأمل سيتي خوض المواجهة بسلاسة قبل تتويجه المتوقع في الدوري، وعينه على مباراة الرد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. صحيح إنه تغلب على بروسيا دورتموند 2-1، إلا أن أفضلية هدف الزائر خارج أرضه ستمنح الفريق الألماني بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بحال فوزه إيابًا في ألمانيا بهدف وحيد، خصوصًا أنه يملك الهداف النرويجي القاتل إرلينغ هالاند.

وتشهد المرحلة مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد الثاني وضيفه توتنهام السادس؛ حيث تبدو المنافسة نارية على المراكز الثاني، الثالث والرابع المؤهلة إلى دوري الأبطال.

ويملك يونايتد 60 نقطة، مقابل 56 لليستر سيتي، 52 للمفاجأة وستهام، 51 لتشيلسي و49 لكل من توتنهام وليفربول حامل اللقب.

ويخوض يونايتد المواجهة بعد استحقاق قاري الخميس، عندما يحل على غرناطة الإسباني في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الرديفة "يوروبا ليغ".

أما ليفربول الذي فقد لقبه، فقد تنفس الصعداء بفوزين على ولفرهامبتون وأرسنال، وهو يستقبل أستون فيلا التاسع في مباراة قوية بعد فوز الأخير على فولهام 3-1، بينها ثنائية للمصري الدولي محمود حسن "تريزيغيه".

ويدخل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب المواجهة بعد خسارة قاسية على أرض ريال مدريد الإسباني 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويحلّ تشيلسي المركز الخامس على كريستال بالاس الثاني عشر، بعد عودته بنتيجة لافتة من أرض بورتو البرتغالي؛ حيث هزمه بهدفين نظيفين في دوري الأبطال.