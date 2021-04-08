ليفاندوفسكي يؤكد غيابه عن مواجهة الإياب ضد سان جيرمان

مهاجم بايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي. (فرانس برس)

أكّد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، بطل أوروبا أنه لن يكون حاضرًا لإياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل.

وغاب الدولي البولندي عن مباراة الذهاب التي فاز بها النادي الباريسي (3-2) في معقل النادي البفاري «أليانز أرينا» ليصعّب المهمة على حامل اللقب في لقاء العودة.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة «سكاي سبورتس» حيال إمكانية عودته: «كلا، كلا، الوقت لا يزال مبكرًا. عندما أشعر بحال أفضل وأكون متأكدًا، سأعود».

وتعرّض متصدر ترتيب هدافي البوندسليغا لالتواء في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية أواخر الشهر الماضي.

وأعلن النادي البافاري على أثرها أن أفضل لاعب في العالم للعام 2020 سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب، حيث غاب أيضًا عن قمة الدوري المحلي الأسبوع الفائت ضد لايبزيغ، التي حسمها البافاري لصالحه ليبتعد بفارق سبع نقاط في الصدارة ويقترب من لقب تاسع تواليًا.

ورغم تسجيله هدفين في المباراة أمام سان جيرمان في إعادة لنهائي العام الماضي، إلا أن بايرن ميونيخ افتقد ليفاندوفسكي نظرًا لصنعه العديد من الفرص (12 تسديدة على المرمى) ولم يجد من يترجمها، لا سيما مع غياب أيضًا سيرج غنابري بسبب إصابته بـ«كوفيد-19»، ومن المتوقع أن يعود للقاء الإياب على ملعب «بارك دي برنس» في العاصمة الفرنسية.

وشكلت إصابة القناص البولندي عقبة أمام هدف شخصي يسعى له هذا الموسم قبل ثماني مراحل من النهاية، وهو معادلة أو تجاوز رقم أسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني، بعد أن سجل الأخير 40 هدفًا في موسم 1971-1972.

وتُظهر الإحصاءات مدى أهمية ليفاندوفسكي بالنسبة لبايرن، بعد أن سجل له 35 هدفًا في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم، محطمًا رقمه الشخصي القياسي (34 في الموسم الماضي)، و42 هدفًا في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.