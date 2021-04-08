ليفاندوفسكي يؤكد غيابه عن مواجهة الإياب ضد سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 02:29 مساء
مهاجم بايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي. (فرانس برس)

أكّد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، بطل أوروبا أنه لن يكون حاضرًا لإياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل.

وغاب الدولي البولندي عن مباراة الذهاب التي فاز بها النادي الباريسي (3-2) في معقل النادي البفاري «أليانز أرينا» ليصعّب المهمة على حامل اللقب في لقاء العودة.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة «سكاي سبورتس» حيال إمكانية عودته: «كلا، كلا، الوقت لا يزال مبكرًا. عندما أشعر بحال أفضل وأكون متأكدًا، سأعود».

وتعرّض متصدر ترتيب هدافي البوندسليغا لالتواء في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية أواخر الشهر الماضي.

وأعلن النادي البافاري على أثرها أن أفضل لاعب في العالم للعام 2020 سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب، حيث غاب أيضًا عن قمة الدوري المحلي الأسبوع الفائت ضد لايبزيغ، التي حسمها البافاري لصالحه ليبتعد بفارق سبع نقاط في الصدارة ويقترب من لقب تاسع تواليًا.

ورغم تسجيله هدفين في المباراة أمام سان جيرمان في إعادة لنهائي العام الماضي، إلا أن بايرن ميونيخ افتقد ليفاندوفسكي نظرًا لصنعه العديد من الفرص (12 تسديدة على المرمى) ولم يجد من يترجمها، لا سيما مع غياب أيضًا سيرج غنابري بسبب إصابته بـ«كوفيد-19»، ومن المتوقع أن يعود للقاء الإياب على ملعب «بارك دي برنس» في العاصمة الفرنسية.

وشكلت إصابة القناص البولندي عقبة أمام هدف شخصي يسعى له هذا الموسم قبل ثماني مراحل من النهاية، وهو معادلة أو تجاوز رقم أسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني، بعد أن سجل الأخير 40 هدفًا في موسم 1971-1972.

وتُظهر الإحصاءات مدى أهمية ليفاندوفسكي بالنسبة لبايرن، بعد أن سجل له 35 هدفًا في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم، محطمًا رقمه الشخصي القياسي (34 في الموسم الماضي)، و42 هدفًا في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
مسؤول بـ«النهر الصناعي»: قادرون على زيادة إنتاج المياه لأكثر من مليون متر مكعب ...
ليبيا
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شخص من كل أربعة سيعانون مشاكل في السمع بحلول 2050