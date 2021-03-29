الجماهير تعود من جديد إلى الملاعب السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 مارس 2021, 06:20 مساء
الجماهير السعودية. (إنترنت)

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الإثنين، السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارًا من 17 مايو 2021م.

فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني، التي ستقام يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب «مرسول بارك» في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الدخول سيكون متاحًا لمن يظهر حالة «محصن» عبر تطبيق (توكلنا)، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

يأتي ذلك دعمًا لمشوار المنتخب السعودي الأول في هذه المباراة المهمة والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة «الأخضر» من المدرجات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن حازمة مع بكين على الصعيد التجاري لكنها منفتحة على المناقشة
اقتصاد
نجم إيفرتون الإنجليزي يغادر معسكر نيجيريا بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: من المحتمل انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان
دولى
تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بنسبة 80%
عربى
مالك الزناد يسقط خصمه البلجيكي بالقاضية
رياضة عالمية
ليبيا تتخلف عن الرقم القياسي في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022
رياضة محلية
مقتل العشرات في شمال موزمبيق إثر هجوم نفذه «متطرفون»
دولى
رئيس هيئة قناة السويس: السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة ...
اقتصاد
الكويت تستعيد من العراق ثمانية أطنان من أرشيفها الوطني
دولى
توأم «ذا فويس كيدز» يطرح «عاشق متيم» (فيديو)
ثقافة وفن
مدن في العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»
علوم وتكنولوجيا
كيف ستتأثر صادرات النفط الليبي أكثر من غيره مع تعطل الملاحة بقناة السويس؟
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«روشتة استثمارية».. القطاع الخاص الليبي القادم من «إجازة طويلة»