الجماهير تعود من جديد إلى الملاعب السعودية

الجماهير السعودية. (إنترنت)

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الإثنين، السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب اعتبارًا من 17 مايو 2021م.

فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول ونظيره الفلسطيني، التي ستقام يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب «مرسول بارك» في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الدخول سيكون متاحًا لمن يظهر حالة «محصن» عبر تطبيق (توكلنا)، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.

يأتي ذلك دعمًا لمشوار المنتخب السعودي الأول في هذه المباراة المهمة والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة «الأخضر» من المدرجات.