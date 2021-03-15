منافس توتنهام في «يوروبا ليغ».. الحكم على «زوران» بالسجن 4 سنوات

زوران ماميتش. (إنترنت)

خصم توتنهام في «اليوروباليغ».. الحكم على «زوران» بالسجن 4 سنوات

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، مفاجأة بعد إعلانها خبر الحكم على المدير الفني لفريق «دينامو زغرب»، زوران ماميتش، وشقيقه بالسجن لمدة تصل إلى 4 أعوام و8 أشهر، بسبب اختلاسات مالية وتقديم رشاوى في قضايا سابقة.

وقضت المحكمة العليا في كرواتيا وفقًا لجريدة «nacional» الكرواتية، أحكامًا بالسجن ضد زوران، وشقيقه زدرافكو ماميتش الرئيس السابق لنادي «دينامو زغرب».

ووجهت لزوران ماميتش تهم تخفيض الالتزامات الضريبية وقبول الرشاوى، كما سهَّل من صفقات انتقال لاعبين إلى فرق أوروبية أخرى، كما حدث في انتقال كل من لوكا مودريتش وديغان لوفرين في وقت سابق.

يُذكر أن زوران ماميتش يتولى حاليًا تدريب فريق «دينامو زغرب» الكرواتي، مع مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يتبقى له لقاء الإياب ضد فريق «توتنهام» في دور الـ16، بعد خسارته في إنجلترا بهدفين دون رد.