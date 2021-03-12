الجنوب إفريقي موتسيبي رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 01:21 مساء

زكت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الجمعة بالرباط الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا جديدا خلفا للملغاشي أحمد أحمد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتبوأ رجل الأعمال رئاسة الاتحاد القاري بالتصفيق لغياب منافسين بعدما بقي مرشحا وحيدا لهذا المنصب إثر انسحاب منافسيه الثلاثة في وقت سابق، كما تقتضي ذلك قوانين الاتحاد.

وتوصل رئيس الاتحاد الدولي السويسري-الايطالي جاني إنفانتينو إلى عقد اتفاق يقضي بانسحاب المرشحين العاجي جاك أنوما، السنغالي أغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى، بحيث يحصل الأول على منصب مستشار الرئيس والأخيران على منصبي نائبي الرئيس.

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