أنتيتوكونمبو يحلق في مباراة «كل النجوم» للسلة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 04:35 مساء
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (فرانس برس)

قاد نجم ميلووكي باكس، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، فريق ليبرون جيمس إلى حسم مباراة كل النجوم التقليدية، التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على حساب فريق كيفن دورانت 170-150 الأحد في أتلانتا.

وفرض أنتيتوكنمبو نفسه نجما للمباراة وكان الأفضل تسجيلا برصيد 35 نقطة في 20 دقيقة بنسبة مئوية في الرميات 16 من أصل 16 محاولة بينها 3 ثلاثيات مع سبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، فنال كأس كوبي براينت التي تمنح للأفضل فيها، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وخلافا للعام الماضي عندما كانت الكلمة الأخيرة أيضا لفريق ليبرون على حساب فريق يانيس بعد مباراة مثيرة ومشوقة حسمت في الأنفاض الأخيرة (157-155)، لم يجد فريق جيمس أي صعوبة في تحقيق الفوز هذا العام.

وحسم زملاء القائد جيمس الأرباع الثلاثة الأولى في صالحهم (40-39، 60-41، 46-45 على التوالي)، حيث كان هناك رهان خلالها لأن الفريق الفائز في كل منها ينال 200 ألف دولار يتم التبرع بها إلى جمعية خيرية من اختيارهم مقابل 100 ألف للفريق الخاسر.

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