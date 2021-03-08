بنزيمة يخطف سواريز.. وزيدان: صراع الليغا لن نتركه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 12:58 مساء
بنزيمة يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو مدريد (فرانس برس)

منع مهاجم ريال مدريد الفرنسي العائد كريم بنزيمة جاره اللدود أتلتيكو مدريد من الذهاب بعيداً في الصدارة حينما فرض عليه تعادلاً 1-1 في الدقائق الأخيرة من ديربي العاصمة ليبقي باب الصراع في السباق إلى اللقب مفتوحاً، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وخطف بنزيمة التعادل الثمين لفريقه في الدقيقة 88، بعدما كاد أتلتيكو يحسم المواجهة بهدف مبكّر سجله الأوروغوياني لويس سواريز، وبهذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الدوري الإسباني «الليغا»، فيما بقي ريال ثالثاً مع 54 نقطة، وبينهما برشلونة المتربّص بـ56 نقطة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال مدرب الريال الفرنسي زيد الدين زيدان بعد انتزاع فريقه التعادل «سيطروا على الشوط الأول، ونحن على الثاني، أعتقد أن التعادل مستحق والأهم بالنسبة لنا كان أن نخوض الشوط الثاني بصورة أفضل لأن الأول لم يكن جيدا، وذلك من أجل تبديل نمط المباراة».

وأكد الفرنسي أن فريقه سيتابع الصراع على اللقب حتى النهاية وأن «هذا هو الهدف، المتابعة، ما زال هناك الكثير من المباريات في الليغا، والكثير من النقاط، بإمكاننا دائما تغيير الأمور».

وبرغم تردّي نتائجه في الفترة الأخيرة، إلا أن أتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة أيضاً، ظهر بصورة رائعة منذ بداية الموسم مع خسارتين فقط في 25 مباراة، وشباك لم تتلق سوى 17 هدفاً ونجاعة تهديفية مع 48 هدفاً، وهو ثاني أفضل خط هجوم في الدوري خلف برشلونة مع 57.

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