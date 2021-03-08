رسميا.. لابورتا يفوز بعرش برشلونة في ولاية ثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 12:10 صباحا
لابورتا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برشلونة رسميًا، فوز جوان لابورتا، بانتخابات رئاسة النادي الكتالوني، ليصبح رئيسًا للنادي في ولاية ثانية بعد الأولى التي كانت قد انتهت في العام 2010.

وتفوق لابورتا على نظيريه فيكتور فونت، وتوني فرييشا، وحصد 19293 صوتا بواقع 57,69% من الأصوات، متفوقا على فونت الذي حصد 10404 (31,11%)، وفرييشا الذي حصد 3347 صوتا (10,01%).

وأقيمت الأحد انتخابات نادي برشلونة الخاصة برئاسة الفريق الكتالوني، في ملعب كامب نو، بعد أشهر من رحيل جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي.

يذكر أن الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو تتم محاكمته في الوقت الحالي على خلفية العديد من المخالفات التي ارتكبها إبان فترة رئاسته للنادي الكتالوني.

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