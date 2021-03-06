فينغر يقدم اقتراحا جديدا مثيرا حول التسلل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 02:18 مساء
مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي (إنترنت)

كشف السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن المجلس تلقى اقتراحًا من المدرب الفرنسي الأسطوري لآرسنال الإنجليزي أرسين فينغر بشأن قاعدة التسلل.

اقترح فينغر الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، تعديل قانون التسلل، بحيث يعتبر اللاعب في وضعية قانونية إذا كان «جزء من الجسم الذي يمكن للمهاجم أن يسجل به» أبعد عن المرمى من مدافع الخصم، وفق ما قاله إنفانتينو، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال مدير مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» ديفيد إيليراي إنها «فكرة مثيرة للاهتمام ستتم دراستها بدقة، من المستحيل أن نعطي جدولا زمنيًا، خصوصا بسبب الوباء».

وأعلن «إيفاب» المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، أمس الجمعة، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأصدر «إيفاب» بيانًا أوضح فيه أيضًا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد، حيث يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الأرض سجله النيجيري جوش ماجا بعد لمسة يد غير متعمدة من زميله الغابوني ماريو ليمينا، انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف.

كما أشار «إيفاب» إلى أن على الحَكم استخدام حُكمه في ما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة قبل أن يطلق صافرته مشيرًا إلى لمسة يد.

وجاء في البيان: «نظرًا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائمًا متسقًا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد الأعضاء أن ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة».

كان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها الكرة.

وجاء البيان بعد الاجتماع العام السنوي لـ«إيفاب» الذي أقيم عبر تقنية الاتصال بالفيديو أمس الجمعة.

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