رسميا.. إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي يوم 17 مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 08:04 مساء
صورة لملعب "أليانز ستاديوم" مؤرخة في الرابع من أكتوبر 2020. (فرانس برس)

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، إقامة مباراة يوفنتوس ونابولي، يوم 17 مارس القادم، بعدما كانت أعلنت في وقت سابق اعتبار نابولي مهزومًا وفوز فريق يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

ومنعت السلطات المحلية فريق نادي نابولي من السفر إلى ملعب اليانز في 4 أكتوبر الماضي، بسبب ظهور حالات كورونا في فريقهم.

وحددت الرابطة يوم 17 مارس موعدًا لإعادة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربعا، على ملعب أليانز في مدينة تورينو.

ويحتل نادي يوفنتوس حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

والتقى نابولي ويوفنتوس هذا الموسم في لقاءين، كان الأول في بطولة كأس السوبر الإيطالي حيث فاز يوفنتوس بثنائية نظيفة، واللقاء الثاني كان في الدوري وتمكن نابولي من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله لورنزو انسيني.

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