هاردن وإيرفينغ يقودان نتس للفوز على سبيرز في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 03:19 مساء
لاعب نيو أورليانز بيليكانز الشاب الواعد زايون ويليامسون يسدد (فرانس برس)

تألق نجما بروكلين نتس، جيمس هاردن، وكايري إيرفينغ، في الوقت الإضافي، أمام سان انتونيو سبيرز، وقادا فريقهما للفوز بنتيجة 124- 113 الإثنين، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

شكلت الدقائق الخمس الإضافية مسرحا لتألق هذا الثنائي، فسجل إيرفينغ 6 نقاط من إجمالي 27 مع 7 تمريرات حاسمة، وأضاف هاردن خمس نقاط لينهي المباراة مع «تريبل دابل» (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) بتسجيله 30 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و14 متابعة جديرة بسمعته كأفضل لاعب في الدوري العام 2018، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

الفوز هو التاسع لنتس في مبارياته العشر الأخيرة، وعزز به مركزه الثاني في المنطقة الشرقية، فيما تراجع سان انتونيو للمركز السادس في الغربية متقدما على دنفر ناغتس السابع الذي فاز على شيكاغو بولز 118-112.

ويدين ناغتس بهذا الفوز إلى نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب 39 نقطة و14 متابعة و9 تمريرات حاسمة، بعدما قلب تخلف فريقه قبل دقيقتين من صافرة النهاية إلى انتصار بفضل نقاطه الخمس.

وانتزع نيو أورليانز بيليكانز الفوز في الدقائق القاتلة من يوتا جاز 129-124 الذي قلص تأخره في الربع الأخير إلى نقطة قبل 47 ثانية بفضل رمية ثلاثية من رويس أونيل.

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