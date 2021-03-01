أتالانتا يضمد جراح الهزيمة من ريال مدريد أمام سمبدوريا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 11:11 صباحا
أتالانتا وسمبدوريا (أرشيفية : الإنترنت)

ضمد أتالانتا جراحه الأوروبية بفوز ثمين على مضيفه سمبدوريا 2-صفر في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل هدفي الأوكراني روسلان مالينوفسكي والألماني روبن غوسنز، وعوض أتالانتا خسارته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني صفر-1 الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الثالث تواليا.

واستغل أتالانتا تعثر يوفنتوس حامل اللقب أمام مضيفه فيرونا 1-1 السبت، ليفقز إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لفريق «السيدة العجوز» الذي يملك مباراة مؤجلة أمام نابولي، كما استفاد أتالانتا من خسارة شريكه السابق لاتسيو أمام مضيفه بولونيا صفر-2 السبت وسقوط قطب العاصمة الأخر روما أمام ميلان، للتقدم إلى المركز الرابع بـ46 نقطة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعلى غرار أتالانتا، وضع نابولي خلفه خروجه من «يوروبا ليغ» على يد غرناطة الإسباني رغم فوزه إيابا على أرضه 2-1 وذلك لخسارته ذهابا صفر-2، بفوزه على ضيفه بينيفينتو بهدفي البلجيكي درايس مرتنز العائد إلى الفريق للمرة الأولى منذ شهرين بعد تعافيه من إصابة في الكاحل وماتيو بوليتانو، رافعا رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام لاتسيو.

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