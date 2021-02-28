الملاكم المكسيكي ألفاريس يحتفظ بلقبه بطلا للعالم في وزن فوق المتوسط

الملاكم المكسيكي ألفاريس (فرانس برس)

احتفظ المكسيكي ساوول كانيلو ألفاريس بلقبه بطلًا للعالم في وزن فوق المتوسط للرابطة العالمية والمجلس العالمي للملاكمة بفوزه على التركي أفني يلديريم بالضربة الفنية القاضية، السبت، بملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة.

ومنذ الجولة الأولى، لم يترك ألفاريس، المتوج باللقب العالمي الموحد في وزن المتوسط، أي حظ لخصمه الذي كان يخوض مباراته الأولى منذ أكثر من عامين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ونجح ألفاريس في إسقاط يلديريم على الحلبة في الجولة الثالثة بعد سلسلة من الضربات المتتالية، لكن التركي نجح في النهوض واستكمال النزال، قبل أن يفاجأ مدربه والجماهير بعدم قدرته على الاستمرار في المنافسة، وبالتالي رفض خوض الجولة الرابعة.