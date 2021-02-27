بريمن يفجر مفاجأة أمام قاهر بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 01:07 مساء
سيلفا يسجل لإينتراخت في مرمى بريمن (فرانس برس)

قلب فيردر بريمن الطاولة على ضيفه إينتراخت فرانكفورت بعدما حول تخلفه أمامه إلى فوز 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، ملحقا به الهزيمة الأولى منذ ديسمبر.

ودخل إينتراخت فرانكفورت اللقاء على خلفية خمسة انتصارات متتالية وتسعة في المراحل العشر الماضية، آخرها على بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب 2-1، ما أشعل مجددا المنافسة بعدما قلص لايبزيغ الثاني الفارق مع العملاق البافاري إلى نقطتين فقط، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكن فريق المدرب النمساوي أدي هوتر عاد من بريمن بهزيمة أولى في آخر 12 مرحلة، وتحديدا منذ الخسارة أمام فولفسبورغ 1-2 في 11 ديسمبر، وفرط بفرصة الانفراد بالمركز الثالث والسير خطوة إضافية نحو تحقيق أفضل مركز له منذ أن حل ثالثا موسم 1992-1993 وتحويل حلم العودة إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 1959-1960 إلى حقيقة.

ولم يشارك إينتراخت فرانكفورت في المسابقة القارية الأم سوى مرة يتيمة موسم 1959-1960، حين وصل إلى نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة مذلة 3-7 بعد تلقيه أربعة أهداف من المجري الراحل فيرينتس بوشكاش وثلاثة من الأسطورة الأخرى الإسباني الأرجنتيني الراحل أيضا ألفريدو دي ستيفانو.

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