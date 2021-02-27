ميامي يواصل مسلسل إسقاط كبار دوري السلة الأميركي

جيمي باتلر سجل 33 نقطة في سلة جاز وقاد ميامي هيت للفوز (فرانس برس)

فرض ميامي هيت نفسه من المرشحين المحتملين، متابعا هوايته بإسقاط الأندية الكبرى في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فحقق الجمعة فوزه الخامس تواليا على حساب يوتا جاز المتصدر 124-116.

وسجّل نجمه جيمي باتر على رصيد له هذا الموسم (33 نقطة)، مضيفا عشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة، فأخمد ميامي فورة يوتا بعد إسقاطه البطلين السابقين تورونتو رابتورز ولوس أنجليس ليكرز الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

قال باتلر نجم الدور النهائي في الموسم الماضي عندما حل فريقه وصيفا لليكرز: «لا أريد القول إننا أصبحنا جيدين، لدينا الكثير لنطوّره، أنا، أي شخص، لا أريد أن نكون راضين ونسترخي».

أضاف لهيت السلوفيني غوران دراغيتش 26 نقطة وبام أديبايو 19 نقطة و11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة.

قال دراغيتش: «حاولنا تفادي رمياتهم السهلة، وقمنا بذلك».

ولدى الخاسر، سجّل دونوفان ميتشل 11 محاولة من أصل 26 وأنهى المباراة برصيد 30 نقطة، لكن فريقه مُني بخسارته السابعة مقابل 26 فوزا جعلته يتربع على ترتيب الصدارة.

وأضاف لجاز، مفاجأة الموسم، الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش 17 نقطة والعملاق الفرنسي رودي غوبير 15 نقطة و12 متابعة، لكن فريق سولت لايك سيتي أهدر آخر سبع رميات ونجح فقط بتسجيل ثلاث محاولات ميدانية من آخر 16 في الدقائق الثماني الأخيرة.