توتنهام يجدد رباعيته في مرمى فولفسبيرغ ويعبر إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 10:58 مساء
ديلي آلي مفتتحاً أهداف توتنهام في مرمى فولفسبيرغ في الدوري الأوروبي (فرانس برس)

تأهل نادي توتنهام الإنجليزي إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) عندما دك شباك ضيفه  فولفسبيرغ النمسوي برباعية نظيفة الأربعاء، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة.

وسبق لتوتنهام أن قطع شوطًا كبيرًا بالتأهل نحو الدور ثمن النهائي باكتساحه فولفسبيرغ ذهابًا 4-1 على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وسجل أهداف الفريق الإنجليزي ديلي آلي (10)، البرازيلي كارلوس فينيسيوس (50 و83) وغاريث بيل (73).

واعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على تشكيلة من البدلاء، خصوصًا في المقدمة.

وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة العاشرة، عندما تلقى آلي تمريرة داخل منطقة الجزاء من الإيرلندي مات دوهيرتي فهيأها أمامه ولعبها خلفية (دبل كيك) في الشباك.

وفي الدقيقة 50، ضاعف توتنهام النتيجة بعدما لعب آلي عرضية متقنة ارتقى لها فينيسيوس برأسية قوية سكنت الشباك.

وسجل بيل الهدف الثالث عندما تلقى تمريرة جميلة من آلي، ليسدد الكرة يسارية في المقص الأيمن للحارس (73).

وفي الدقيقة 83، عاد فينيسيوس ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه.

ويأتي هذا الفوز في وقت يمر فيه توتنهام بفترة صعبة إثر سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي، ما ضاعف الضغوطات على مورينيو الفائز بمسابقة يوروبا ليغ مرتين في السابق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وبورتو البرتغالي.

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