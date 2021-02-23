رونالدو يقود يوفنتوس لاستعادة التوازن والمركز الثالث في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 12:48 صباحا
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (فرانس برس)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق يوفنتوس للفوز على نظيره كروتوني، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب "إليانز ستاديوم"، فى ختام منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتألق البرتغالي وسجل هدفين من رأسيتين في غضون 8 دقائق فقط، ليقود البيانكونيري لاستعادة المركز الثالث، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 38 من رأسية مميزة بعد عرضية من الظهير أليكس ساندرو.

أما الهدف الثاني جاء في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع بالشوط الأول ومن خلال رأسية أيضا بعد عرضية ارون رامسي، فيما جاء الهدف الثالث فجاء عبر ويستون مكيني في الدقيقة 66.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن فريق كروتوني أصبح الضحية رقم 78، الذي سجل في شباكه كريستيانو رونالدو في البطولات الخمس الكبرى بأوروبا.

وأوضحت الشبكة أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الوحيد، الذي يتفوق على رونالدو في هذا الأمر من خلال التسجيل في (79) ضحية مختلف منذ عام 2000، علما بأن رونالدو سجل ضد كل فريق من الفرق حاليًا في الدوري الإيطالي.

ودخل اليوفى مباراة اليوم وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليقفز إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة، فيما يأتي كروتوني في مؤخرة الجدول برصيد 12 نقطة.

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