سولشار يجدد خطة خطف هالاند في مانشستر يونايتد

النرويجي إيرلينغ هالاند (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشار، أن المستقبل يبدو جيداً بالنسبة له في «أولد ترافورد»، وأنه حصل على الدعم من جانب ملاك النادي لإبرام صفقات من العيار الثقيل، ربما يكون من بينها التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

كان يونايتد أخفق في مساعيه لضم هالاند في العام الماضي، حيث اختار المهاجم النرويجي المتألق الانضمام إلى دورتموند قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي، في ظل الشكوك التي حامت حينذاك حول مستقبل سولشار مع مانشستر يونايتد، بحسب ما نقلته وكالة الألمانية.

وواجه ملاك مانشستر انتقادات بعد أن رفض النادي دفع 120 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع غادون سانشو، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن سولشار يشعر الآن بتفاؤل إزاء فرص استمراره في تدريب مانشستر يونايتد، حسب ما ذكرته جريدة «ميرور» البريطانية.

كذلك يشعر سولشار بأنه بعد إنهاء الموسم الماضي ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، تعززت فرص إبرام صفقات مع نجوم من الطراز العالمي، وهو ما تتطلع إليه الجماهير بحماس، لكن بشرط أن يحسم الفريق تأهله مجدداً لدوري الأبطال.

وقال سولشار: «لدينا خطة لنصبح فريقاً ناجحاً للغاية، فريق يضم أبرز اللاعبين للانضمام إلى صفوفه، علينا التطور والاقتراب أكثر من منصات التتويج بالبطولات».