لاعب منتخب فرنسا السابق يعتزل لعدم العثور على عقد جديد

كاباي (يسار) مع سانت إتيان (فرانس برس)

أعلن لاعب وسط منتخب فرنسا السابق يوهان كاباي اعتزاله، الجمعة، عن 35 عاما، لعدم تعاقده مع أي ناد منذ انتهاء مشواره مع سانت إتيان الصيف الماضي، وكتب صاحب 43 مباراة دولية في حسابه على «تويتر»: «بتأثر كبير بعد أكثر من 17 عاما من الشغف، عشق كرة القدم، العواطف الجياشة، الذكريات المحفورة دوما في مخيلتي، لقاءات إنسانية ورياضية لا تنسى، أعلن لكم انتهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف».

وبعد بروزه مع ليل الشمالي، تنقل كاباي بين نيوكاسل الإنجليزي، وباريس سان جرمان، ثم كريستال بالاس مرة جديدة في إنجلترا، قبل مشوار قصير مع النصر الإماراتي ثم سانت إتيان، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

أحرز اللاعب الذي كان مرشحا للانتقال إلى الدوري الأميركي، لقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات، مع ليل في 2011 وسان جيرمان في 2014 و2015.