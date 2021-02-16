دافيد ألابا يرحل عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم

الابا. (فرانس برس)

أعلن المدافع الدولي النمسوي، دافيد ألابا، أبرز ركائز بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، في السنوات التسع الاخيرة، رحيله عن النادي البافاري في نهاية الموسم، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

قال اللاعب البالغ 28 عاما، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي من ميونيخ، وفقًا لوكالة "فرانس برس": "اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن ألابا، القادم إلى بايرن بعمر السادسة عشرة والمتوج معه بـ26 لقبا، سينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين: "ليس سرا أن ادارة أعمالي كانت على اتصال ببعض الأندية.. الباقي سيتحدد في المستقبل".

ونفى ألابا أن يكون رحيله مرتبطا بمتطلبات مالية ضخمة، كما ألمح رئيس النادي السابق أولي هونيس.

ولعب ألابا، القادر على شغل عدة مراكز (ظهير، قلب دفاع، لاعب ارتكاز) دورا رئيسا في نجاحات بايرن خلال العقد الماضي أبرزها تتويجه مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا (2013 و2020) وتسعة ألقاب في الدوري المحلي.

وبعدما تألق على الرواق الايسر وراء الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، برز الموسم الماضي في قلب الدفاع للمساهمة في سداسية تاريخية للنادي، آخرها في مونديال الاندية قبل أيام في الدوحة.

وكان بايرن أعلن قبل أيام تعاقده بدءا من نهاية الموسم مع مدافع لايبزيغ الفرنسي دايو أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما بصفقة مقدّرة بـ43 مليون يورو.