هالاند يحث دورتموند على رد فعل قاري أمام إشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 03:38 مساء
هالاند (فرانس برس)

حثّ المهاجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند زملاءه في نادي بروسيا دورتموند الألماني على نفض غبار فترتهم السيئة في الدوري الألماني لكرة القدم، عندما يحلّون على إشبيلية الإسباني غدًا الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال هالاند لشبكة «سكاي سبورتس»: «يجب أن نلتزم بخطة المباراة، ونحاول تقديم أداء جيد، إشبيلية فريق قوي، يجب أن نستعيد مستوانا مجددًا ونقدّم كل ما في وسعنا على أرض الملعب كي نحصل على فرصة»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتابع قبل المباراة المقررة على ملعب رامون سانشيس بيسخوان: «إذا لعبنا كما في المباريات الأخيرة، لن نحصل على أية فرصة»، علمًا بأن فريقه فاز ثلاث مرات في آخر 8 مباريات في مختلف المسابقات، ويمرّ دورتموند بفترة سيئة في الدوري، إذ لم يفز سوى مرة يتيمة في آخر ست مباريات.

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