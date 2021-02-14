تييم يودع أستراليا المفتوحة للتنس على يد ديميتروف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 12:07 مساء
تييم يودع أستراليا المفتوحة للتنس على يد ديميتروف (فرانس برس)

خرج النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثا عالميا من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بخسارة قاسية بثلاث مجموعات، أمام البلغاري غريغور ديميتروف 4-6 و4-6 وصفر-6  في الدور الرابع الأحد في ملبورن.

وكان تييم بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية ووصيف بطولة أستراليا العام الماضي، عانى الأمرين في الدور السابق لتخطي عقبة الأسترالي نيك كيريوس في مباراة تخلف فيها بمجموعتين نظيفتين قبل أن يفوز بثلاث تواليا ويحسم النتيجة في صالحه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واحتاج البلغاري المصنف 18 عالميا إلى ساعتين فقط للتغلب على تييم بطل فلاشينغ، وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديميتروف الدور ربع النهائي، علما بأن أفضل نتيجة له كانت بلوغ نصف النهائي العام 2017 عندما خسر مباراة مشهودة أمام الإسباني رافايل نادال.

وقال ديميتروف «شعوري رائع، في كل موسم تخوض مباراة تشعر فيها بأن جميع الأمور تسير في صالحك وهذا ما حصل اليوم، قمت بما يتعين عليّ القيام به أمام منافسي، ولا سيما من ناحية التركيز العالي، دومينيك لاعب استثنائي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعدام شحنة عصير برتقال واردة من تركيا في مصراتة
ليبيا
مانشستر سيتي يسحق توتنهام بثلاثية في طريق صدارة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ الرئيس السابق ترامب من تهمة «الحض على التمرد»
دولى
أتلتيكو يوسع الفجوة مع برشلونة وريال مدريد على قمة «الليغا»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن تبدو متوترة من البداية
دولى
«الشيوخ الأميركي» يصوت لصالح الاستماع للشهود ما يطيل أمد محاكمة ترامب
دولى
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بطرابلس
ليبيا
مباحثات مع «الصحة العالمية» و«يونيسيف» لإطلاق حملة تطعيم ضد «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«الجمارك» تبدأ تنفيذ برنامج التتبع الإلكتروني للمنتجات الواردة إلى الموانئ ...
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسبار «الأمل» الإماراتي يرسل أولى صوره عن المريخ