تييم يودع أستراليا المفتوحة للتنس على يد ديميتروف

تييم يودع أستراليا المفتوحة للتنس على يد ديميتروف (فرانس برس)

خرج النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثا عالميا من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بخسارة قاسية بثلاث مجموعات، أمام البلغاري غريغور ديميتروف 4-6 و4-6 وصفر-6 في الدور الرابع الأحد في ملبورن.

وكان تييم بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية ووصيف بطولة أستراليا العام الماضي، عانى الأمرين في الدور السابق لتخطي عقبة الأسترالي نيك كيريوس في مباراة تخلف فيها بمجموعتين نظيفتين قبل أن يفوز بثلاث تواليا ويحسم النتيجة في صالحه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واحتاج البلغاري المصنف 18 عالميا إلى ساعتين فقط للتغلب على تييم بطل فلاشينغ، وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها ديميتروف الدور ربع النهائي، علما بأن أفضل نتيجة له كانت بلوغ نصف النهائي العام 2017 عندما خسر مباراة مشهودة أمام الإسباني رافايل نادال.

وقال ديميتروف «شعوري رائع، في كل موسم تخوض مباراة تشعر فيها بأن جميع الأمور تسير في صالحك وهذا ما حصل اليوم، قمت بما يتعين عليّ القيام به أمام منافسي، ولا سيما من ناحية التركيز العالي، دومينيك لاعب استثنائي».