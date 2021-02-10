الدوري الإسباني يحقق في تصريحات مدافع برشلونة

مدافع برشلونة جيرارد بيكيه. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن رابطة الدوري الإسباني، بدأت اليوم، التحقيق في إدلاء جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، بتصريحات مسيئة عن حكام «الليغا».

وقالت جريدة «سبورت»، وفقًا لـ«كورة» إن لجنة النزاهة في الاتحاد الإسباني، حولت قضية بيكيه إلى رابطة الليغا، لبدء التحقيق في التصريحات التي شككت في حيادية حكام البطولة.

وأشارت الجريدة إلى أن رابطة الدوري الإسباني ستبلغ جيرارد بيكيه بالشكوى، من أجل الرد عليها وتبرير تصريحاته.

وصرح بيكيه الأسبوع الماضي: «ما حدث في الدوري الأخير بعد التوقف، من أكثر الأشياء غرابة التي مررت بها في حياتي.. إذا قارنا بين ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الاختلافات فيما يتعلق بالتحكيم الذي تلقاه المنافس في المرحلة الأخيرة من الليغا».

وأضاف: «85% من الحكام من مدريد.. فكيف لن يصفروا لصالح ريال مدريد؟ حتى دون وعي.. كيف لن يطلقوا النار أكثر على فريق دون الآخر؟».

وحال إدانة بيكيه وفقًا للمادة 100 من قانون الانضباط، فإنه مهدد بتلقي عقوبة الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة، بالإضافة إلى غرامة من 601 إلى 300 ألف يورو.