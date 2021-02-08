قاهر محمد علي.. وفاة الملاكم ليون سبينكس عن 67 عاماً

ليون سبينكس يهزم محمد علي عام 1978. (بي بي سي)

قال متحدث باسم ليون سبينكس، إن الملاكم، الذي فاز بميدالية ذهبية أولمبية ثم هزم محمد علي ليصبح بطلاً بالإجماع للوزن الثقيل، توفي بعد صراع طويل مع السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.

وحقق الملاكم الأمريكي فوزا صادما على البطل الأسطوري للعبة، محمد علي كلاي، عام 1978، وذلك في المباراة الثامنة التي يخوضها كلاعب محترف.

وعانى سبينكس من مشكلات صحية في السنوات الأخيرة من حياته، أبرزها إصابة بالغة بسرطان البروستاتا في 2019.

وقال بيان صدر عن الشركة التي تدير أعمال الملاكم الأمريكي: "خاض آخر قتال له بنفس المهارة.. وكان الخير والجلد هما اللذان يحملانه إلى تجاوز التحديات في جميع مراحل حياته".

وتوفي سبينكس مساء الجمعة الماضية في مدينة هندرسون بولاية نيفادا وإلى جواره زوجته بريندا غلير سبينكس.