مانشستر سيتي يقسو على ليفربول برباعية.. ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

ابتعد «مانشستر سيتي»، بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه «ليفربول» 4-1، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ23.



أحرز إلكاي جوندوغان هدفين في الدقيقتين 49 و73، وأضاف الهدف الثالث رحيم سترلينغ في الدقيقة (76) والرابع سجله فيل فودين (83)، فيما أحرز محمد صلاح هدف «ليفربول» من ركلة جزاء في الدقيقة (63).



ورفع «مانشستر سيتي»، الذي يملك مباراة مؤجلة، رصيده بهذا الفوز إلى 50 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام جاره «مانشستر يونايتد» صاحب المركز الثاني الذي تعادل مساء السبت مع «إيفرتون» 3-3، فيما تجمد رصيد «ليفربول» عند 40 نقطة في المركز الرابع.