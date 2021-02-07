بارتي تحرز لقب يارا فالي كلاسيك في التنس

الأسترالية آشلي بارتي (فرانس برس)

توجت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا بلقب بطلة دورة يارا فالي كلاسيك الأسترالية الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الإسبانية غاربينيي موغوروسا 7-6 (7-3) و6-4 الأحد في المباراة النهائية.

وعانت بارتي التي خاضت أول دورة لها منذ عام تقريبا بسبب فيروس كورونا، في المجموعة الأولى أمام موغوروسا المصنفة أولى عالميا سابقا و15 حاليا، وحسمتها بعد اللجوء إلى شوط فاصل، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكن الأسترالية حسمت الثانية بسهولة نسبيا عندما كسبتها 6-4 وظفرت بالتالي باللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية، وجاء اللقب في توقيت مناسب بالنسبة للأسترالية التي تبدأ مشوارها في بطولة أستراليا الثلاثاء ضد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش المصنفة 77 عالميا، في سعيها إلى تحقيق أفضل ما سجلته العام الماضي عندما بلغت دور الأربعة قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي توجت باللقب لاحقا.

وقالت بارتي «سأدخل منافسات بطولة أستراليا المفتوحة متحمسة ومستعدة وجاهزة للعب».