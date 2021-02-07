بارتي تحرز لقب يارا فالي كلاسيك في التنس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 02:59 مساء
الأسترالية آشلي بارتي (فرانس برس)

توجت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا بلقب بطلة دورة يارا فالي كلاسيك الأسترالية الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الإسبانية غاربينيي موغوروسا 7-6 (7-3) و6-4 الأحد في المباراة النهائية.

وعانت بارتي التي خاضت أول دورة لها منذ عام تقريبا بسبب فيروس كورونا، في المجموعة الأولى أمام موغوروسا المصنفة أولى عالميا سابقا و15 حاليا، وحسمتها بعد اللجوء إلى شوط فاصل، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكن الأسترالية حسمت الثانية بسهولة نسبيا عندما كسبتها 6-4 وظفرت بالتالي باللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية، وجاء اللقب في توقيت مناسب بالنسبة للأسترالية التي تبدأ مشوارها في بطولة أستراليا الثلاثاء ضد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش المصنفة 77 عالميا، في سعيها إلى تحقيق أفضل ما سجلته العام الماضي عندما بلغت دور الأربعة قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينن التي توجت باللقب لاحقا.

وقالت بارتي «سأدخل منافسات بطولة أستراليا المفتوحة متحمسة ومستعدة وجاهزة للعب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تابع الليبيون المرشحين للمناصب الموقتة عبر الشاشة من جنيف؟
ليبيا
تصاعد وباء «كورونا» في 8 مناطق.. تحذيرات رسمية من الجائحة.. و«الموقتة» تلجأ ...
ليبيا
بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة أملا في السداسية التاريخية بعد تعزيز صدارة الدوري
رياضة عالمية
صناعة «السعفيات» تعين الليبيين على مواجهة الأعباء الاقتصادية
ليبيا
وزير الري السوداني: ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو يهدد الأمن القومي
عربى
أبونوارة: سعيد بمباركة زملائي الرياضيين على الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
الجزائر مستعدة لـ«التعاون الكامل» مع المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين في ليبيا
ليبيا
ننشر نص بيان القيادة العامة بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
بايدن يعيد رسم التحالفات الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها
ليبيا
السويد ترسل قوات خاصة إلى مالي
دولى
أغنية «رغم الظروف» تحية من أيمن الهوني للأطقم الطبية
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رمال الصحراء تلوّن سماء فرنسا بالأصفر البرتقالي