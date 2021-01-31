تأهل مالي والكاميرون إلى نصف نهائي الـ«شان»

مباراة منتخب الكاميرون أمام مالي في الدور الأول (إنترنت)

تأهل منتخبا الكاميرون ومالي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين الـ«شان» بعد فوزهما أمس السبت في الدور ربع النهائي.

منتخب مالي تأهل على حساب الكونغو برازافيل بركلات الترجيح (5/ 4) بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل السلبي.

وفي المباراة الثانية تأهل الكاميرون بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدفين لهدف.

يتجدد الموعد اليوم الأحد مع مباراتين في نفس الدور، الأولى تنطلق في السادسة مساء وتجمع منتخب المغرب أول المجموعة الثالثة مع زامبيا ثاني المجموعة الرابعة، وفي التاسعة مساء سيكون الموعد مع مباراة غينيا أول المجموعة الرابعة مع رواندا ثاني المجموعة الثالثة.

الأربعاء سيكون الموعد مع مباراتي الدور نصف النهائي، والسبت المقبل مباراة تحديد الترتيب الثالث، والأحد مباراة التتويج.