آرسنال يتمم صفقة استعارة النرويجي أوديغارد من ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 04:36 مساء
النرويجي مارتن أوديغارد (فرانس برس)

أعلن آرسنال الإنجليزي الأربعاء تعزيز صفوفه بلاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقال المدير الرياضي في النادي اللندني البرازيلي إيدو «يُسعدنا أن نرحب بمارتن في النادي حتى نهاية الموسم، أريد التوجه بالشكر إلى الجميع في ريال مدريد وممثلي مارتن على تعاونهم لجعل هذه الإعارة ممكنة».

ومنذ أن تخرج ابن الـ22 عاما من أكاديمية كاستيا الخاصة بريال مدريد، لم يشارك سوى في مباراة واحدة مع الفريق الأول، إذ تنقل معارا منذ 2017 بين هيرنفين وفيتيس أرنهايم الهولنديين وريال سوسييداد الإسباني، قبل أن يعود هذا الموسم إلى نادي العاصمة والمشاركة معه في 7 مباريات في الدوري واثنتين في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأعرب المدرب الإسباني لآرسنال ميكيل أرتيتا عن سعادته بضم النرويجي، قائلا «من الرائع أن نتمكن من الحصول على مارتن، أنه لاعب نعرفه جيدا، ورغم صغر سنه، هو يلعب على أعلى المستويات منذ فترة».

وتابع «سيقدم لنا خيارات هجومية جيدة ونحن جميعا متحمسون لدمجه في خطتنا من الآن وحتى مايو»، وبعد بداية سيئة للموسم، يمر آرسنال حاليا بفترة مميزة، إذ فاز بخمس من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الممتاز.

صعد آرسنال إلى المركز الثامن بفارق 5 نقاط فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، المسابقة التي غاب عنها النادي اللندني في الأعوام الأربعة الأخيرة بعد أن كان طرفا فيها طيلة 19 موسما على التوالي تحت إشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وسيكون آرسنال أمام فرصة أخرى للعودة إلى دوري الأبطال في حال أنهى الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، وذلك من خلال الفوز بمسابقة «يوروبا ليغ» حيث يتواجه في دور الـ32 مع بنفيكا البرتغالي.

وسيكون بإمكان أرتيتا الاعتماد في المسابقة القارية على أوديغارد الذي حل في ريال مدريد حين كان في السادسة عشرة من عمره.

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