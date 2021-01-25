فالفيردي جاهز لخلافة بواش في «مارسيليا» بعد النتائج الهزيلة

فالفيردي (أرشيفية : الإنترنت)

باتت أيام مدرب نادي «مارسيليا» الفرنسي، أندريا فيلاش بواش، معدودة داخل الفريق، خاصة بعد الهزيمة من «موناكو»، وقالت شبكة «موفي ستار»: «إدارة مارسيليا تدرس بالفعل التخلي عن خدمات البرتغالي».

وقبل 6 أشهر من نهاية عقده، يمكن لأندريا فيلاش بواش مغادرة «مارسيليا»، وبالتالي يمكن اختيار مدرب «برشلونة» السابق، إرنستو فالفيردي، لخلافته، وفي عمر 56 عامًا، أصبح فالفيردي حاليًا غير مرتبط بتدريب أي فريق، بعدما رحل عن تدريب «برشلونة» في يناير من العام 2020.

وكان «موناكو» زاد من أوجاع ضيفه «مرسيليا» عندما قلب عليه الطاولة، محولًا تخلفه إلى فوز (3-1) على ملعب لويس الثاني في الإمارة، السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

واستهل «مرسيليا» المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما افتتح التسجيل مبكرًا وتحديداً في الدقيقة 12 بعدما استغل الصربي نيمانيا رادونييتش كرة خلف الدفاع في الجهة اليسرى من الكرواتي دويي تشاليتا كار، فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يلعبها بيمناه على يسار الحارس بنجامان لوكونت، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكن «موناكو» قلب الطاولة في الشوط الثاني، وبدأه بإدراك التعادل في مطلعه عبر التشيلي غييرمو ماريبيان بضربة رأسية إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى انبرى لها الروسي ألكسندر غولوفين، أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ستيف مانداندا الذي اكتفى بمراقبتها وهي تعانق شباكه.

وبالطريقة ذاتها منح أوريليان تشواميني التقدم لـ«موناكو» عندما استغل كرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى انبرى لها أيضاً غولوفين وتابعها برأسه على يسار مانداندا.

ووجه المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش، بديل وسام بن يدر، الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مانداندا في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع.

وهي الخسارة الثالثة على التوالي لـ«مرسيليا» في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري، وبات مصير مدربه البرتغالي أندريه فياش بواش على المحك.

كما أنها الخسارة الرابعة على التوالي لـ«مرسيليا» في مختلف المسابقات بعدما كان سقط أمام «باريس سان جيرمان» (1-2) في الكأس السوبر المحلية في 13 يناير الجاري.