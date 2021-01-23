خدمة مجانية لبايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني

لاعبو ماينتس يحتفلون بهز شباك لايبزيغ (فرانس برس)

أسدى «ماينتس» و«فولفسبورغ» خدمة إلى «بايرن ميونيخ» حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة، للابتعاد بسبع نقاط في الصدارة عندما تغلب الأول على مطارده المباشر «لايبزيغ» (3-2)، والثاني على مضيفه «باير ليفركوزن» الثالث (1-صفر)، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وهي المرة الثانية التي يتعثر فيها مطاردو النادي البافاري في المراحل الثلاث الأخيرة، ففي المرحلة السادسة عشرة تعادل «لايبزيغ» مع «فولفسبورغ»، وخسر «ليفركوزن» أمام «أونيون برلين»، و«بروسيا دورتموند» مع «ماينتس»، وهو ما استغله حامل اللقب للابتعاد بـ4 نقاط في الصدارة على الرغم من تراجع مستواه، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وفي المرحلة الحالية خسر «دورتموند» أمام «بروسيا مونشنغلادباخ» (2-4)، الجمعة، في الافتتاح، و«لايبزيغ» أمام «ماينتس»، و«ليفركوزن» أمام «فولفسبورغ»، فبات «بايرن ميونيخ» يملك فرصة توسيع الفارق إلى سبع نقاط في حال فوزه على مضيفه «شالكه» صاحب المركز الأخيرغدًا الأحد في ختام المرحلة.