فراغ إداري محتمل يهدد برشلونة وينذر بخطر على بقاء ميسي

ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة تأجيل الانتخابات الرئاسية للنادي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفرض قيود مشددة في كتالونيا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 24 يناير الحالي لكنها تأجلت بسبب قيود التنقل التي تفرضها الحكومة الإسبانية لمكافحة الوباء الذي أدى إلى وفاة أكثر من 53 ألف شخص في إسبانيا مع أكثر من مليوني حالة إصابة مؤكدة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتوصلت السلطات الإقليمية الجمعة خلال اجتماع عن بعد مع النادي بعدم منح أي استثناء من أجل إقامة الانتخابات، وسيؤدي تأجيل الانتخابات لعدم وجود كيان اداري جديد في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري، فيما سيظل مستقبل النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون حل لفترة أطول.

وينتهي عقد ميسي في نهاية يونيو المقبل، حيث يمكنه مغادرة النادي مجانا، بعد أن فشل في محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي.

ولم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات لكن النادي قال في بيان إنه سيطلب من حكومة اقليم كتالونيا السماح للناس بالتصويت عبر البريد.

واضاف البيان «لقد فهم النادي استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد بسبب قيود التنقل التي فرضتها الحكومة في السياق الحالي للوباء، لذلك يجب تأجيل موعدها».

وتابع «في هذا السياق طلب النادي من حكومة كتالونيا تقييم إمكانية تغيير التشريع الرياضي الحالي لتمكين التصويت عبر البريد في الموعد الجديد للانتخابات، وهو طلب تعهدت الحكومة بدراسته».

وكان النادي أعلن الخميس أن جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا استطاعوا رسميا الحصول على الحد الأدنى من التوقيعات لقبول ترشيحهم للانتخابات الرئاسية والبالغة 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.

وقدم لابورتا الرئيس الاسبق للنادي (2003-2010) والمرشح الأبرز للفوز في هذه الانتخابات 10272 توقيعا، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات صادقت على 9625 توقيعا منها.

وأشرف لابورتا على تعيين مواطنه جوسيب غوارديولا مدربا وقاد الفريق للعديد من الألقاب، ويدعي لابورتا أيضا أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع ميسي ويصر على أنه يمكن إقناع الأرجنتيني بالبقاء.

وتفوق لابورتا بشكل كبير على منافسيه اذ قدم فونت 4731 توقيعا قبل منها 4431، وقدم فريتشا 2822 توقيعا تم اعتماد 2634 منها فقط، فيما انسحب المرشّح الرابع ايميلي روسو الحاصل على أقل عدد من التوقيعات (2510) من السباق الانتخابي.