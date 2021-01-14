غموض في مشاركة ميسي مع برشلونة بنهائي السوبر الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 07:30 مساء
الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن غموض موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من المشاركة مع فريقه في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وغاب ميسي عن مواجهة نصف النهائي ضد ريال سوسيداد، حيث عانى من إصابة عضلية في الساق اليسرى، ولم يُشارك في المباراة التي فاز بها البارسا بركلات الترجيح.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، وفقًا لـ«كورة» إن كل شيء يُشير إلى أن قرار مشاركة ميسي في النهائي لن يُتخذ حتى اللحظات الأخيرة، حيث سيسافر اللاعب مع بعثة الفريق إلى مدينة إشبيلية.

وأضافت الجريدة: «كل شيء يعتمد على تطور حالة ميسي في الساعات المقبلة، والذي يسعى لمساعدة الفريق للتتويج بأول ألقاب الموسم».

يُذكر أن برشلونة سيواجه في النهائي يوم الأحد المقبل، الفريق الفائز في مواجهة اليوم بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

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