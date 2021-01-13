رئيس البعثة الأولمبية البريطانية: أثق في إقامة ألعاب طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 06:51 مساء
شعار الأولمبياد. (أرشيفية. إنترنت)

يثق مارك إنجلاند رئيس البعثة الأولمبية البريطانية في إقامة أولمبياد طوكيو هذا العام حتى لو ظهرت الألعاب بشكل مختلف بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال إنجلاند في تصريح إلى «رويترز» بعد الإعلان عن اختيار متسابقين في منافسات الرماية: «نحن نثق تماما في إقامة الألعاب هذا الصيف. نحن بكل تأكيد، لم نكن سنعلن عن أسماء الرياضيين إذا لم يكن هذا هو الحال».

وقررت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد بسبب الوباء، ولم يتحدد بعد إمكانية السماح للمشجعين بحضور المنافسات.

ومن المنتظر إقامة الأولمبياد من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس، لكن اليابان وسعت نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها في منطقة طوكيو الأسبوع الماضي لتشمل سبع مناطق أخرى اليوم الأربعاء مع استمرار الزيادة في إصابات كوفيد-19.

وقال إنجلاند، الذي يشارك في مجموعة عمل باللجنة الأولمبية الدولية، إن الألعاب ستظهر بشكل مختلف مع وجود بروتوكولات الصحة والسلامة الشاملة لحماية الرياضيين.

وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الغالبية تريد إلغاء الأولمبياد أو تأجيلها.

وقال إنجلاند إنه بنى ثقته في إقامة الأولمبياد على شيء أكبر من مجرد المشاعر.

وأضاف: «لقد علق رئيس وزراء اليابان الليلة الماضية وأكد على إقامة الألعاب، واللجنة الأولمبية الدولية تثق تماما في استمرار خطط إقامة الأولمبياد. لم يصل إلينا أي شيء يتكهن بعدم إقامة الألعاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر
ليبيا
«دفاع الوفاق»: نطالب الجهات الأمنية بالتنسيق المسبق معنا.. ولم نطلع على عملية ...
ليبيا
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك