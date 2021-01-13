رئيس البعثة الأولمبية البريطانية: أثق في إقامة ألعاب طوكيو

شعار الأولمبياد. (أرشيفية. إنترنت)

يثق مارك إنجلاند رئيس البعثة الأولمبية البريطانية في إقامة أولمبياد طوكيو هذا العام حتى لو ظهرت الألعاب بشكل مختلف بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال إنجلاند في تصريح إلى «رويترز» بعد الإعلان عن اختيار متسابقين في منافسات الرماية: «نحن نثق تماما في إقامة الألعاب هذا الصيف. نحن بكل تأكيد، لم نكن سنعلن عن أسماء الرياضيين إذا لم يكن هذا هو الحال».

وقررت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد بسبب الوباء، ولم يتحدد بعد إمكانية السماح للمشجعين بحضور المنافسات.

ومن المنتظر إقامة الأولمبياد من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس، لكن اليابان وسعت نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها في منطقة طوكيو الأسبوع الماضي لتشمل سبع مناطق أخرى اليوم الأربعاء مع استمرار الزيادة في إصابات كوفيد-19.

وقال إنجلاند، الذي يشارك في مجموعة عمل باللجنة الأولمبية الدولية، إن الألعاب ستظهر بشكل مختلف مع وجود بروتوكولات الصحة والسلامة الشاملة لحماية الرياضيين.

وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الغالبية تريد إلغاء الأولمبياد أو تأجيلها.

وقال إنجلاند إنه بنى ثقته في إقامة الأولمبياد على شيء أكبر من مجرد المشاعر.

وأضاف: «لقد علق رئيس وزراء اليابان الليلة الماضية وأكد على إقامة الألعاب، واللجنة الأولمبية الدولية تثق تماما في استمرار خطط إقامة الأولمبياد. لم يصل إلينا أي شيء يتكهن بعدم إقامة الألعاب».