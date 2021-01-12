32 منتخبا على أرض مصر في مونديال اليد.. الأربعاء

تميمة البطولة أمام الأهرامات (إنترنت)

تنطلق على أرض مصر فعاليات بطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد، غدا الأربعاء، حيث تستضيف فعاليات البطولة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة من 24 إلى 32 منتخبا في ظل ارتفاع مستوى اللعبة عالميا، وكذلك زيادة شعبيتها بشكل واضح في العقدين الماضيين.

وعلى مدار النسخ الماضية، كانت الجماهير هي كلمة السر في نجاح العديد من الدورات ومنها بطولة 1999 التي استضافتها مصر، لكن اللاعبين المشاركين في النسخة الـ27 من البطولة سيفتقدون هذه القوة الدافعة في المدرجات التي ستخلو من الجماهير بل ومن ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، بعد قرار المنظمين بعدم حضور المشجعين ووسائل الإعلام في المدرجات، بسبب أزمة جائحة «كورونا».

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، راود الأمل المنظمين في انحسار أزمة كورونا وإقامة البطولة وسط حضور جماهيري مميز لمنح هذه النسخة الطابع الذي تمتعت به جميع البطولات الكبيرة التي استضافتها مصر سابقا في مختلف الرياضات، ولكن تفاقم الأزمة في الآونة الأخيرة وتزايد عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية بدد أحلام المنظمين في إقامة البطولة بحضور جماهيري، حيث تراجعت خطط المنظمين من حضور 30% من سعة المدرجات في كل من الصالات المضيفة للبطولة إلى 20% من هذه السعة قبل أن يتخذ القرار النهائي بإقامة البطولة دون جماهير.

وبهذا، ستكون مدرجات الصالات الأربع التي تستضيف مباريات البطولة نموذجا جديدا على مباريات الأشباح التي شهدها العالم في كرة القدم وفي مختلف الرياضيات خلال الأشهر الماضية، وأعد المنظمون أربع صالات مختلفة تمثل كل منها تحفة معمارية لاستضافة مباريات البطولة.

* الأربعاء 13 يناير

- مصر × تشيلي مباراة الافتتاح 7:00 مساء

* الخميس 14 يناير

- بيلاروسيا × روسيا 4:30 مساء

- النمسا × أميركا 7:00 مساء

- سلوفينيا × كوريا 7:00 مساء

- الجزائر × المغرب 7:00 مساء

- السويد × التشيك 9:30 مساء

- البرتغال × أيسلندا 9:30 مساء

- النرويج × فرنسا 9:30 مساء

* الجمعة 15 يناير

- أنغولا × قطر 4:30 مساء

- كرواتيا × اليابان 7:00 مساء

- الأرجنتين × الكونغو الديمقراطية 7:00 مساء

- إسبانيا × البرازيل 7:00 مساء

- ألمانيا × أوروجواي 7:00 مساء

- الدنمارك × البحرين 9:30 مساء

- تونس × بولندا 9:30 مساء

- المجر × الرأس الأخضر 9:30 مساء

* السبت 16 يناير

- بيلاروسيا × كوريا 4:30 مساء

- روسيا × سلوفينيا 7:00 مساء

- مصر × التشيك 7:00 مساء

- المغرب × البرتغال 7:00 مساء

- النمسا × فرنسا 7:00 مساء

- تشيلي × السويد 9:30 مساء

- الجزائر × أيسلندا 9:30 مساء

- النرويج × أميركا 9:30 مساء

* الأحد 17 يناير

- قطر × اليابان 4:30 مساء

- أنغولا × كرواتيا 7:00 مساء

- الأرجنتين × البحرين 7:00 مساء

- تونس × البرازيل 7:00 مساء

- ألمانيا × الرأس الأخضر 7:00 مساء

- أوروجواي × المجر 9:30 مساء

- الكونغو × الدنمارك 9:30 مساء

- إسبانيا × بولندا 9:30 مساء

* الإثنين 18 يناير

- كوريا × روسيا 4:30 مساء

- التشيك × تشيلي 4:30 مساء

- فرنسا × أميركا 7:00 مساء

- مصر × السويد 7:00 مساء

- سيلوفنيا × بيلاروسيا 7:00 مساء

- البرتغال × الجزائر 7:00 مساء

- أيسلندا × المغرب 9:30 مساء

- النرويج × النمسا 9:30 مساء