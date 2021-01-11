ترقب لعلاج أخطاء بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 04:01 مساء
بايرن ميونيخ (تويتر)

تختتم منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، بمباراتي «باير ليفركوزن» أمام «آينتراخت فرانكفورت»، غدًا الثلاثاء، و«بايرن ميونيخ أمام «هولشتاين كيل»، بعد غد الأربعاء، وسيسعى كل من «بايرن» و«ليفركوزن» إلى الفوز لنفض غبار الكبوة التي تعرض لها في الدوري الألماني مطلع هذا الأسبوع.

ويحل بايرن ضيفًا على «هولشتاين كيل»، بعد أن خسر أمام «بروسيا مونشنغلادباخ» (2-3)، في مباراة أهدر خلالها «بايرن» تقدمه بهدفين، حيث قلب «مونشنغلادباخ» موازين المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف، بعدها ليخرج الفريق البافاري صفر اليدين، بحسب ما نقله موقع «24».

أما «باير ليفركوزن» فسيلتقي «آينتراخت فرانكفورت» للمرة الثانية خلال عشرة أيام، ويتطلع إلى استعادة مذاق الانتصارات بعد أن أخفق «ليفركوزن» في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث الماضية بالدوري، حيث شهدت خسارته أمام «بايرن ميونيخ» (1-2)، وأمام «آينتراخت فرانكفورت» بالنتيجة نفسها، قبل أن يتعادل مع «فيردر بريمن» (1-1).

وكان من المفترض أن تقام المباراتان الأخيرتان في الدور الثاني من كأس ألمانيا في ديسمبر الماضي، لكن «بايرن ميونيخ» و«باير ليفركوزن» نجحا في الحصول على الموافقة على التأجيل للتخفيف من ضغط مباريات الفريقين في ذلك الوقت شيئًا ماـ لكن المباراتين أضيفتا إلى جدول مباريات يناير الجاري، ورغم أن «بايرن «ميونيخ» حامل لقب الدوري لا يزال يتربع على الصدارة، يفتقد الفريق البافاري حالته المعهودة.

ويبدو أن إجازة الكريسماس القصيرة لم تكن كافية لإعادة شحن طاقة الفريق، وقد ارتكب عدة أخطاء كلفته الهزيمة أمام «مونشنغلادباخ» بعد أن كان متقدمًا (2-0).

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