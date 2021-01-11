«ليكرز» يواصل الصحوة ويستعيد صدارة دوري السلة الأميركي

نجم لوس أنجليس ليكرز أنطوني ديفيس في محاولة للتسجيل (فرانس برس)

واصل «لوس أنجليس ليكرز» حامل اللقب صحوته واستعاد صدارة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على مضيفه «هيوستن روكتس» (120-102) الأحد.

ويدين «ليكرز» بفوزه إلى نجمه أنطوني ديفيس الذي كان أفضل مسجل في صفوفه وفي المباراة برصيد 27 نقطة مع أربع متابعات، متوفقًا على هداف الدوري في الأعوام الثلاثة الأخيرة نجم «هيوستن روكتس»، جيمس هاردن الذي سجل 20 نقطة فقط مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأضاف النجم الآخر في صفوف «ليكرز»، ليبرون جيمس 18 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما كان كريستيان وود أفضل مسجل في صفوف «روكتس» برصيد 23 نقطة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لـ«ليكرز» منذ خسارته أمام ضيفه «سان أنتونيو سبيرز» (109-118) الخميس، والثامن هذا الموسم في 11 مباراة، فاستعاد صدارة الدوري من «فيلادلفيا سفنتي سيكسرز» الذي لعب 10 مباريات فقط حتى الان.

وفرض «ليكرز» أفضليته على أغلب فترات المباراة وتحديدًا الربع الثاني الذي حسمه بفارق 15 نقطة (40-25) بعدما كسب الأول بفارق 4 نقاط (25-21) لينهي الشوط الأول في صالحه بفارق 19 نقطة (65-46).

وحاول «هيوستن روكتس» تدارك الموقف في الربع الثالث وكسبه ق 5 نقاط (32-27).سرعان ما استعاد الضيوف السيطرة في الربع الأخير وكسبوه بفارق 5 نقاط (32-27).

وقاد النجم كواهي لينارد القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس، «كليبرز» إلى استعادة التوازن عقب الخسارة المخيبة أمام «غولدن ستايت ووريرز» (105-115) بعدما كان متقدمًا بفارق 20 نقطة، والفوز على ضيفه «شيكاغو بولز» (130-127).

وسجل لينارد 35 نقطة، بينها 21 نقطة في الربع الثالث، وأنهى المباراة بسبع رميات ثلاثية، بينها واحدة في الربع الثالث مكنته من تجاوز حاجز 10 الآف نقطة منذ بدء مسيرته الاحترافية، وأضاف بول جورج 28 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.