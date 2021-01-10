تأهل صعب لـ«آرسنال» و«مانشستر يونايتد» في كأس إنجلترا

إيميل سميث رو يحتفل بهدفه مع آرسنال ضد نيوكاسل (فرانس برس)

احتاج «آرسنال» حامل اللقب إلى الشوط الثاني من التمديد لحسم مواجهته أمام ضيفه «نيوكاسل» (2-صفر) في الدور الثالث من كأس إنجلترا لكرة القدم، فيما بلغ «مانشستر يونايتد أيضًا الدور الرابع بفوزه على ضيفه «واتفورد» من الدرجة الأولى «تشاميونسيب» بهدف يتيم.

وسجل إيميل سميث رو والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ هدفي النادي اللندني، وحقق فريق المدفعجية اللقب الموسم الماضي في النهائي على حساب جاره وغريمه «تشيلسي»، معززًا رقمه القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الأعرق في البلاد برصيد 14 لقبًا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأشرك المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تشكيلة من الأساسيين والبدلاء، حيث يمر الفريق بفترة مميزة في الدوري بعد بداية بطيئة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، حيث أبقى على أوباميانغ فيما دخل لاحقًا كل من سميث رو، والشاب المتألق بوكايو ساكا، والفرنسي ألكسندر لاكازيت والسويسري غرانيت تشاكا من دكة البدلاء.

وبعد أن فرض «آرسنال» هيمنته على الشوط الأول من دون فرص خطيرة،، جاء الشوط الثاني متكافئًا بين الطرفين من دون نجاح في هز الشباك وكانت أخطر الفرص للضيوف عن طريق أندي كارول، التي مرت بجانب القائم.

وأفلت سميث رو من الطرد في الوقت بدل الضائع ما كان سيجبر «آرسنال» على خوض التمديد بعشرة لاعبين، بعدما تراجع الحكم عن البطاقة الحمراء التي أشهرها مكتفيًا بالصفراء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بعد ارتكاب الإنجليزي خطأ على أحد لاعبي المنافس.