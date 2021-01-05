العطية ينجح في المرحلة الثالثة من «رالي دكار»

جانب من سباقات السيارات (فرانس برس)

أحرز القطري ناصر العطية لاعب «تويوتا»، الثلاثاء المرحلة الثالثة من «رالي دكار 2021» لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 630 كلم، بينها 403 كلم مخصصة للسرعة في وادي الدواسر جنوب السعودية، بزمن قدره 3 ساعات و17 دقيقة و39 ثانية، ما سمح له بالصعود إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي احتفظ بالصدارة.

وهو الفوز الثالث للقطري الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019 في النسخة الثانية التي تستضيفها السعودية، بعد أن فاز السبت بالمرحلة الاستعراضية التي لا تدخل في حسابات التوقيت الإجمالي، والإثنين بالمرحلة الثانية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقدم العطية بفارق دقيقتين و27 ثانية على زميله في فريق «تويوتا غازو رايسينغ» الجنوب أفريقي هنك لاتيغان، فيما جاء الأسطوري بيترهانسل، الساعي على متن «ميني» إلى لقبه الثامن في فئة السيارات، والرابع عشر بالمجمل، حيث فاز بلقب الدراجات 6 مرات، ثالثًا بفارق 4 دقائق و5 ثوانٍ.

أما سائق «ميني» الآخر الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب الذي فاز الإثنين بالمرحلة الفعلية الأولى، فعانى اليوم بسبب خطأ ملاحي وخسر الكثير من الوقت، منهيًا المرحلة في المركز السابع عشر بفارق أكثر من 31 دقيقة عن العطية، ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 33 دقيقة و34 ثانية عن زميله بيترهانسل.