العطية ينجح في المرحلة الثالثة من «رالي دكار»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 04:02 مساء
جانب من سباقات السيارات (فرانس برس)

أحرز القطري ناصر العطية لاعب «تويوتا»، الثلاثاء المرحلة الثالثة من «رالي دكار 2021» لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 630 كلم، بينها 403 كلم مخصصة للسرعة في وادي الدواسر جنوب السعودية، بزمن قدره 3 ساعات و17 دقيقة و39 ثانية، ما سمح له بالصعود إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي احتفظ بالصدارة.

وهو الفوز الثالث للقطري الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019 في النسخة الثانية التي تستضيفها السعودية، بعد أن فاز السبت بالمرحلة الاستعراضية التي لا تدخل في حسابات التوقيت الإجمالي، والإثنين بالمرحلة الثانية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتقدم العطية بفارق دقيقتين و27 ثانية على زميله في فريق «تويوتا غازو رايسينغ» الجنوب أفريقي هنك لاتيغان، فيما جاء الأسطوري بيترهانسل، الساعي على متن «ميني» إلى لقبه الثامن في فئة السيارات، والرابع عشر بالمجمل، حيث فاز بلقب الدراجات 6 مرات، ثالثًا بفارق 4 دقائق و5 ثوانٍ.

أما سائق «ميني» الآخر الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب الذي فاز الإثنين بالمرحلة الفعلية الأولى، فعانى اليوم بسبب خطأ ملاحي وخسر الكثير من الوقت، منهيًا المرحلة في المركز السابع عشر بفارق أكثر من 31 دقيقة عن العطية، ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 33 دقيقة و34 ثانية عن زميله بيترهانسل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
وصول أمير قطر إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية
عربى
رسمياً.. إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
دولى
فيروس «كورونا» يضرب صفوف فريق الاتحاد قبل موقعة بيراميدز في الكونفيدرالية
رياضة محلية
إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا
رياضة عالمية
روايات متضاربة حول أسباب اعتقال «حكومة الوفاق» لمواطنين روس وأوكراني بعد الإفراج...
ليبيا
الغنوشي يتطلع لـ«انفراجة في ليبيا» تقود لشراكة اقتصادية ثلاثية تضم قطر
ليبيا
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)