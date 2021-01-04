سباقات فورمولا 1 في أستراليا مهددة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 04:37 مساء
سباق سيارات في أستراليا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد ناطق باسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الإثنين، أن جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن قد يتغير موعدها في افتتاح الموسم الجديد، بسبب وباء كوفيد-19، وتشديد قواعد الحجر الصحي المحلية.

لم تطرح تذاكر السباق المقرر 21 مارس للبيع حتى الآن، ورداً على تقارير صحفية بشأن تأجيل محتمل للسباق، قال ناطق باسم فورمولا 1 إن الرياضة تتطلع لعودة المنافسات في مارس دون تحديد المكان، بحسب ما ذكرته «رويترز».

ومن المنتظر إقامة جائزة بريطانيا الكبرى في نفس الشهر أيضاً، مضيفا «أثبتنا أننا يمكننا العودة للسباقات بشكل آمن، وتحقيق ما كان يعتبر مستحيلاً في مارس».

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