تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 05:54 مساء
فريق توتنهام. (أرشيفية : إنترنت)

أرجئت مباراة توتنهام وضيفه فولهام قبل ثلاث ساعات من انطلاقها، اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كوفيد-19 في صفوف الثاني.

وقال توتنهام في بيان، وفقًا لـ«فرانس برس»: «طلب فولهام التأجيل بسبب حالات كورونا المتزايدة في صفوف لاعبيه وموظفيه». 

وكانت مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون الإثنين تأجلت للسبب عينه، بعد تفشي كورونا في صفوف الأول، علما بأن المباراة الأولى التي تأجلت هذا الموسم في الدوري بسبب كوفيد-19 كانت مقررة بين أستون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الجاري.

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