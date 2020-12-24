إقالة توخيل من تدريب باريس سان جيرمان.. وبوكيتينو المرشح لخلافته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 04:49 مساء
الألماني توماس توخيل. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قررت إقالة الألماني توماس توخيل مدرب الفريق من منصبه، بعد سلسلة طويلة من الخلافات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأكدت كل من جريدة «بيلد» الألمانية وإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، الخميس، إقالة توخيل من منصبه بشكل مفاجيء، قبل ستة أشهر من نهاية عقده.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي خلال دقائق، حيث أبلغ مسؤولو النادي توخيل رسميا بعدم استمراره خلال العام 2021، مديرا فنيا للفريق.

يذكر أن نفس المصادر المقربة من النادي أشارت إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو الأقرب لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وتولى توخيل قيادة الدفة الفنية للنادي الباريسي في 2018، وحقق الدوري الفرنسي في 2019 و2020، كما صعد بالفريق إلى نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ 1-0.

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