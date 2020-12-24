إلغاء إيقاف السباح الصيني سون يانغ يفتح له باب المشاركة في أولمبياد طوكيو

السباح الصيني سون يانغ (فرانس برس)

قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية اليوم الخميس إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على السباح الصيني سون يانغ الذي استبعد عن الأحواض لمدة ثمانية أعوام، وذلك لقيامه بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له في سبتمبر 2018.

وقالت المحكمة الفيدرالية في بيان إنها وافقت على الطلب المقدم من السباح الصيني سون يانغ بسبب انحياز أحد أعضاء في محكمة التحكيم الرياضي ليتم إلغاء القرار حيث لجأ سون (29 عاما) إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد أن قررت محكمة التحكيم الرياضي في فبراير الماضي الإبقاء على قرار إيقافه لفشله في تقديم براهين تبرر سبب قيامه بتدمير عينة فحص المنشطات بالمطرقة لاعتباره بأن الفاحصين لم يحترموا بروتوكول الفحص والتحقيقات المعتمدة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورأت محكمة التحيكم الرياضي «كاس» في حينها «ثمة فارق كبير بعد أن تخضع لفحص الدم أن تشكك في بطاقات الاعتماد للفاحصين وفي الوقت ذاته المحافظة على الفحص الموجود في حوزة هؤلاء، ثم تلجأ إلى تدمير العينة على الرغم من النقاشات الطويلة والتحذيرات من العواقب، فتقوم بتدمير العينة وبالتالي تمنع إجراء فحص آخر في وقت لاحق».

ولجأت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» إلى محكمة التحكيم بعد تبرئة سون من قبل الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» لأسباب شكلية، ما سمح للسباح الصيني الذي أوقف العام 2014 بسبب التنشط، بالمشاركة في بطولة العالم لعام 2019 في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية حيث رفع عدد ألقابه العالمية إلى 11، في خطوة أثارت اعتراض العديد من السباحين.

وبعد إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، سيتمكن سون بفضل قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي انتقل موعدها إلى صيف 2021، وذلك حتى إشعار آخر بانتظار الخطوة التي ستقوم بها «كاس» و«وادا».