الدوري الإيطالي: ميلان ينهي 2020 متصدراً.. وإنتر يفوز بصعوبة على فيرونا

مباراة إنتر ميلان وفيرونا في الدوري الإيطالي. (تويتر)

أكد ميلان أحقيته بإنهاء العام 2020 في الصدارة بفوز في الرمق الأخير على ضيفه لاتسيو 3-2، اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليستعيد المركز الأول من جاره إنتر الذي تصدر لساعات معدودة بفوزه الصعب على مضيفه فيرونا بالنتيجة نفسها.

في المباراة الأولى سجل الكرواتي انتي ريبيتش (10) والتركي هاكان جالهان أوغلو (17 من ركلة جزاء) والفرنسي تيو هيرنانديز (90+2) لميلان، والإسباني لويس ألبرتو (27) وتشيرو ايموبيلي (59) للاتسيو.

وسينهي ميلان عام 2020 في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة مقابل 33 لإنتر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن فيرونا التاسع.

وأصبح ميلان ثاني فريق في تاريخ البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل هدفين على الأقل في أكثر من 15 مباراة متتالية في عام واحد بعد برشلونة الإسباني عام 1948 (18 مباراة).

- إنتر يفوز بصعوبة على فيرونا

وفي المباراة الثانية قاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والسلوفاكي ميلان سكرينيار إنتر للفوز السابع تواليا في البطولة بتسجيلهما هدفي الفريق في الدقيقتين 51 و69 تواليا، فيما جاء هدف فيرونا عن طريق الصربي إيفان إليتش (63).

وتأخرت الفرصة الحقيقة الأولى في المباراة حتى الدقيقة 26 حين انفرد ماتيا زاكاني بالحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش لكن الأخير انقذ انتر ببسالة (26) ورد مارتينيز بمحاولة ابطل مفعولها الحارس ماركو سيلفستري (28).

وعلى الرغم من أن صاحب الأرض كان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة وتهديدا في الشوط الأول، إلا أن الضيوف عرفوا كيفية امتصاص فورتهم واستهلاك طاقتهم قبل قلب الطاولة عليهم في الشوط الثاني بهدف اثر تمريرة عرضية من المغربي اشرف حكيمي استقبلها مارتينيز بتسديدة "على الطاير" ارتطمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى الشباك (51).

وأصبح المغربي اللاعب الوحيد هذا الموسم الذي يسجل ثلاثة أهداف ويمرر ثلاث كرات حاسمة في موسمه الأول في الدوري الإيطالي.

وفي بقية المباريات، لم يستفد نابولي من خسارة يوفنتوس لينفرد بالمركز الثالث فسقط متعادلا مع ضيفه تورينو بهدف لهدف ما أرجعه إلى المركز الخامس متأثرا بفوز ساسوولو على مضيفه سمبدوريا وروما على ضيفه كالياري بنتيجة واحدة 3-2، ما وضع السيدة العجوز في المركز السادس.

وتعادل أتالانتا مع مضيفه بولونيا بهدفين لمثلهما، وخسر اودينيزي امام بينيفينتو صفر-2، وسبيتسيا أمام جنوى 1-2.