رئيس بايرن ميونيخ يوبّخ سانيه بسبب أدائه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 04:40 مساء
سانيه. (فرانس برس)

اشتعل فتيل أزمة بين بايرن ميونيخ الألماني، والجناح لوروا سانيه، بعدما دعا رئيس النادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه الدولي الألماني علانية، الأحد، إلى تحسين مستواه، خصوصا مع تقديمه على أنه النجم الجديد منذ انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي ولا يزال أداؤه أقل من التوقعات.

وقال رومينيغه عبر قناة «سبورت 1» الألمانية إنه «وضعنا كل ما في وسعنا» لإحضاره من سيتي الصيف الماضي مقابل مبلغ يقدر بنحو 50 مليونا، مضيفا: «عليه الآن تبرير ذلك، لم يندمج بعد بجينات بايرن ميونيخ، يجب أن يجعل من موهبته تؤتي ثمارها، هذه هي المهمة التي أمامه».

وأضاف رئيس بايرن حامل لقب دوري أبطال أوروبا: «نحن مستعدون لدعم أي لاعب، لكن لدينا متطلبات في المقابل، هذا ما يجب أن يفهمه»، معربًا عن إيمانه بنجاح سانيه «24 عاما»، لكنه أكد أنه لن يتردد في «تأديبه إذا لزم الأمر».

وتأتي هذه التصريحات غداة يوم صعب لسانيه بعد الفوز بشق الأنفس لبايرن 2-1 على باير ليفركوزن، الذي أتاح لحامل لقب الدوري بإنهاء العام 2020 في صدارة الترتيب.

ودخل سانيه المباراة بديلا للفرنسي كينغسلي كومان الذي تعرض لإصابة، لكنه استبدل أيضا بعد نحو 30 دقيقة من دخوله، وهو إجراء فسرته وسائل إعلام ألمانية على أنه «العقوبة القصوى» وتحذير أرسله المدرب هانسي فليك للاعبه.

وأعرب سانيه عن تعجبه في نهاية المباراة، وقال لجريدة «بيلد» إن «التبديل فاجأني في البداية، إنه شيء لم أختبره» حتى الآن، لكن هذا يحدث من وقت لآخر»، مؤكدا أنه يحظى بالدعم الكامل من الفريق.

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