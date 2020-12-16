رونالدو يهدر ركلة جزاء في تعادل يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

أهدر يوفنتوس نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه أتالانتا، بهدف لمثله، اليوم الأربعاء في الجولة الثانية عشر للمسابقة.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عبر لاعبه فيدريكو كييزا في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ريمو فريلير لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 57، وأهدر يوفنتوس فرصة اقتناص النقاط الثلاث، بعدما أضاع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 61.

ورفع يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 18 نقطة في المركز الثامن.