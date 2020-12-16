الياباني تسونودا ينتقل إلى «فورمولا 1» في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 04:25 مساء
يوكي تسونودا (فرانس برس)

أعلن فريق ألفاتاوري، أمس الثلاثاء، أن سائق سباقات «الفورمولا 2» الياباني يوكي تسونودا، سيقود بجانب الفرنسي بيار غاسلي الموسم المقبل في بطولة العالم لـ«الفورمولا 1».

وسيحل ابن العشرين عاما الذي أنهى بطولة «الفورمولا 2» في المركز الثالث هذا العام، بدلا من الروسي دانييل كفيات في الحظيرة الإيطالية التي تستخدم محركات هوندا حتى نهاية 2021، وهو موعد انسحاب الصانع الياباني من سباقات الفئة الأولى، بحسب «فرانس برس».

وقال النمساوي فرانتس توست، مدير ألفاتاوري الذي يعتبر الفريق الرديف لريد بول، إن الأخير «كان يتابع مسيرة يوكي منذ فترة وأنا متأكد بأنه سيضيف قوة كبيرة لفريقنا».

ونقل ألفاتاوري الذي حمل اسم تورو روسو سابقا، عن السائق الياباني قوله إنه «سعيد جدا»، شاكرا ألفاتاوري وريد بول ومدير المجموعة النمساوي الآخر هيلموت ماركو على الفرصة.

وشارك تسونودا في تجارب عدة مع ألفاتاوري هذا العام، وخاض يوما بأكمله على حلبة إيمولا الإيطالية في وقت سابق من الموسم، كما قاد سيارة الموسم الحالي في يوم التجارب الذي أُقيم الإثنين الماضي على حلبة ياس مارينا، بعد جائزة أبوظبي الكبرى التي اختتم بها موسم 2020 من بطولة الفئة الأولى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يواصل صحوته ويطارد سوسييداد وأتلتيكو في صدارة «الليغا»
رياضة عالمية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
نص كلمة وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع اليوم
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي
ليبيا
صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين خلال أحداث ثورة فبراير في زليتن
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لشرب الماء ساخنا