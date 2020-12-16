الياباني تسونودا ينتقل إلى «فورمولا 1» في 2021

يوكي تسونودا (فرانس برس)

أعلن فريق ألفاتاوري، أمس الثلاثاء، أن سائق سباقات «الفورمولا 2» الياباني يوكي تسونودا، سيقود بجانب الفرنسي بيار غاسلي الموسم المقبل في بطولة العالم لـ«الفورمولا 1».

وسيحل ابن العشرين عاما الذي أنهى بطولة «الفورمولا 2» في المركز الثالث هذا العام، بدلا من الروسي دانييل كفيات في الحظيرة الإيطالية التي تستخدم محركات هوندا حتى نهاية 2021، وهو موعد انسحاب الصانع الياباني من سباقات الفئة الأولى، بحسب «فرانس برس».

وقال النمساوي فرانتس توست، مدير ألفاتاوري الذي يعتبر الفريق الرديف لريد بول، إن الأخير «كان يتابع مسيرة يوكي منذ فترة وأنا متأكد بأنه سيضيف قوة كبيرة لفريقنا».

ونقل ألفاتاوري الذي حمل اسم تورو روسو سابقا، عن السائق الياباني قوله إنه «سعيد جدا»، شاكرا ألفاتاوري وريد بول ومدير المجموعة النمساوي الآخر هيلموت ماركو على الفرصة.

وشارك تسونودا في تجارب عدة مع ألفاتاوري هذا العام، وخاض يوما بأكمله على حلبة إيمولا الإيطالية في وقت سابق من الموسم، كما قاد سيارة الموسم الحالي في يوم التجارب الذي أُقيم الإثنين الماضي على حلبة ياس مارينا، بعد جائزة أبوظبي الكبرى التي اختتم بها موسم 2020 من بطولة الفئة الأولى.